بالفيديو.. تجمع أهالى قتلى شقة أكتوبر أمام مشرحة زينهم لتسلم جثثهم بعد التشريح

وصل عدد من أقارب وأهالى القتلى الذين تم تصفيتهم على يد قوات الأمن ظهر اليوم بمدينة أكتوبر لتورطهم فى ارتكاب عدد من العمليات الإرهابية، أمام مشرحة زينهم تمهيدا لاستلام جثثهم بعد التشريح، وتجمع الأهالى فى انتظار انتهاء الطب الشرعى من عملية التشريح.

وأغلقت أجهزة الأمن شقة أكتوبر، بعد نقل جثث العناصر الإرهابية التسعة، الذين استهدفتهم خلال تجمعهم للتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية ضد رجال الجيش والشرطة، وشملت قائمة القتلى كلا من عبد الفتاح إبراهيم، وناصر الحافى، وهشام زكى، ومعتصم العجيزى، وأسامة أحمد جمال بدوى السيد يوسف، وطاهر أحمد، والسيد سويف.

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