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ضبط إمام مسجد و3 عناصر إخوانية لاتهامهم بالتحريض على العنف فى الشرقية

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ضبط إمام مسجد و3 عناصر إخوانية لاتهامهم بالتحريض على العنف فى الشرقية ضبط إمام مسجد و3 عناصر إخوانية لاتهامهم بالتحريض على العنف فى الشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 من عناصر الإخوان الإرهابية، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق معهم.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا بضبط كل من "محمد أحمد حسن على نصار" 18 سنة طالب ومقيم بندر ههيا والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3713/2015 إدارى مركز ههيا و"أسامة عبد الله على حسانين" 58 سنة موجه بإدارة تعليم العاشر ومقيم العاشر و"أحمد السيد حامد محمد النحال" 49 سنة محام بالنقض ومقيم العاشر و"محمد السيد سالم" إمام وخطيب مسجد بإدارة أوقاف أبوكبير ومقيم بندر أبوكبير، لانضمامهم لجماعة إرهابية تحرض على العنف والتحريض على القيام بمسيرات تحريضية ضد مؤسسات الدولة.

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