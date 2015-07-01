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تموين الدقهلية: 60 مخبز جديد للقرى والنجوع

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تموين الدقهلية: 60 مخبز جديد للقرى والنجوع تموين الدقهلية: 60 مخبز جديد للقرى والنجوع

المهندس إبراهيم أحمد ياقوت الخياط وكيل وزارة بالدقهلية

صرح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، المهندس إبراهيم أحمد ياقوت الخياط، أن محافظ الدقهلية، حسام الدين إمام، وافق على فتح أكثر من 60 مخبز بلدى فى القرى والمراكز والنجوع المحتاجه وذلك لتوفير الخبز البلدى للمواطنين فى جميع القرى والعزب والنجوع بمحافظة الدقهلية.

وأضاف المهندس إبراهيم ياقوت، أن الاهتمام بالمواطن البسيط والتيسير علي المواطنين وتقديم خدمات جيدة لهم وتوفير كافة السلع بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار مخفضة هدفنا، موضحًا أنه تم السماح بفتح مخابز ومنافذ تموينية جديدة في المناطق التي لاتوجد بها هذه الخدمات وخاصة في المراكز والقري لتوفير الخبز والسلع التموينية لكافة المواطنين.

وأشار، أن إنتشار منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية والخضار والفاكهة بجميع أنحاء المحافظة بالمدن والقرى سيؤدى إلى إنحفاض الأسعار حيث تم تكليف مفتشي التموين بالعمل على مدار 24 ساعة للمراقبة والمتابعة والعمل على توفير إحتياجات المواطنين.

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