للسيدات.. قبل ما تاخدى فيتامين اعملى تحليل دم

أرسلت قارئة تسأل: "أعانى من هزلان وضعف وأخطط للحمل، ونصحنى البعض بتناول فيتامينات مكملة تحتوى على الحديد وعناصر الفوليك أسيد، فماذ أفعل؟>ويجيب الدكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، والذى أكد أن تناول الفيتامينات للسيدات خاصة اللاتى يخططن للحمل، هو أمر فى غاية الحساسية، ولا يمكن وصفه دون فحص شامل، لأن كل سيدة تعانى نقصًا معينًا يحتاج لزيادة ومكمل غذائى معين، ينصح به الطبيب المعالج وفقًا لمتابعة السيدة وفحصها.

كما أكد استشارى الولادة النساء والولادة ضرورة إجراء السائلة لتحليل دم، لبيان نسبة الحديد، والخيموجلوبين فى الدم، لبيان نوعية الفيتامينات التى تحتاجها بالفعل وتساعدها على الحمل وتجعلها تقوى على الضعف والهزلان.

وتابع جورج موضحًا أن على السيدة الاهتمام بنوعية طعامها وغذائها ليكون صحيًا خاليًا من الدهون خاصة فى شهر رمضان المعظم، كما أنه لا ضرر من تناول قرص من الفواليك أسيد يوميا، بينما بعض الفيتامينات الأخرى يجب تعاطيها تحت إشراف طبى، خاصة لمن تخطط للحمل والإنجاب، فالفيتامينات تؤثر على الحمل سلبًا أو إيجابًا، وهو ما يظهر تبعًا لفحوص وتحاليل يطلبها الطبيب المتابع.