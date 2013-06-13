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سعد الحسيني يفتتح معسكر الطلائع والشباب بمصيف بلطيم بعد التجديد

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سعد الحسيني يفتتح معسكر الطلائع والشباب بمصيف بلطيم بعد التجديد سعد الحسيني يفتتح معسكر الطلائع والشباب بمصيف بلطيم بعد التجديد

سعد الحسيني يفتتح معسكر الطلائع والشباب بمصيف بلطيم بعد التجديد

أفتتح المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ معسكر الشباب والطلائع بمصيف بلطيم بعد تطويره واستكمال الصورة المشرفة بانشاء قاعة مناسبات وقاعة للمؤتمرات التى تصل مساحتها الى 625 متر ويضم المعسكر عدد 300 سرير ومطبخ كامل بملحقاته ودورات مباه متعددة وملعب ” منجل خماسى” على أحدث مستوى قانونى مساحته 30×50 متر كما يضم المعسكر ممرات متطورة للتيسير على الرواد من الغرف إلى القاعة والملعب وأحواض زرع واشجار زينة .
> حضر افتتاح المعسكر محمد عبد المقصود مدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ و فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم وعدد من المسئولين.

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