5 أغذية تساعدك على ممارسة الرياضة وإنقاص وزنك فى رمضان.. أهمها الموز

تناول الأشخاص لبعض أنواع الأغذية يؤثر فى قدرتهم على ممارسة الرياضة ورغبتهم فى إنقاص وزنهم، وذلك لتحقيق التوازن الغذائى الذى يحتاجه الجسم من تناول بعض الأطعمة المفيدة، وكذلك بعض والدهون الصحية.

وحول ذلك تقول الدكتورة مها شاكر، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج النحافة، إن لممارسة الرياضة أهمية كبرى خاصة بشهر رمضان، نظرا لأنها تساعد الأشخاص بجانب اتباع نظام غذائى صحى للتخلص من الوزن الزائد بالجسم.

وتستكمل د.مها قائلة "يحتاج الشخص الذى يمارس الرياضة إلى الاهتمام بشرب كميات وافية من المياه لتعويض السوائل التى يفقدها أثناء ممارسة الرياضة.

>وتتابع د.مها قائلة: يجب على الأشخاص الذين يمارسون الرياضة الاهتمام بتناول أطعمة معينة أثناء ممارستهم للرياضة، مثل النشويات والبروتينات والدهون الصحية كالأتى:>1) دهون مفيدة مثل زيت الزيتون وزيت الذرة.>2) تناول الخضراوات الطازجة.>3) قليل من المكسرات.>4) الموز.>5) المأكولات البحرية.

وأضافت د. نهى قائلة "يجب على الأشخاص الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة والتى تحتوى على نسب دهون عالية مثل المقليات حتى تستطيع إنقاص وزنك فى رمضان".