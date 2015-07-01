تخلصك من الدهون والعطش.. التفاح أفضل تحلية بعد الفطار وقبل السحور

بعد تناول الإفطار وقبل انطلاق أذان الفجر، هناك فاكهة صحية وتحلية مثالية يمكنها أن تحمل الكثير من الفوائد لجسم وصحة الصائم، وتجعله فى حالة صحية جيدة وشعور معوى جيد ومريح.

الدكتور محمد عطية، أخصائى أمراض الباطنة، أكد أن التفاح أحد أهم أنواع الفاكهة الصحية التى ينصح بها الأطباء الصائمين خلال شهر الصيام، فهى سبب فى تمتع جسم الصائم للترطيب، وتمده بالعديد من الفوائد والعناصر الصحية، والتى تجعله فى مقدمة الفاكهة التى تغذى الصائم وتقويه لتحمل مشقة الصيام.

وتابع "عطية" مؤكدا أهمية تناول التفاح بعد تناول وجبة الإفطار، وقد تصل حصة الفرد فى اليوم إلى 3 ثمرات من التفاح الأخضر أو الأحمر، إضافة إلى فوائده فى ترطيب المعدة وتقويتها لمواجهة الحموضة، وحرقة المعدة، والشعور بالقرح وآلامها، كما أنه يساعد على التمتع بهضم وامتصاص ممتاز للطعام ولثمرات التفاح ذاته، كما أنه سبب فى تخلص الجسم من دهونه الزائدة، كما أنه سبب مهم وأساسى لعدم الشعور بالعطش، والشعور بالترطيب لفترات طويلة من اليوم.