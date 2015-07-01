4 أضرار لتناول المشروبات المسكّرة فى السحور.. أهمها الشعور بالعطش والحموضة

يفرط الكثير من الصائمين فى تناول المشروبات المسكرة والحلويات فى وجبة السحور، وهى من أكثر العادات الخاطئة وغير الصحية انتشارا، فيتناول البعض كميات كبيرة من العسل الأبيض، أو الحلويات، أو المشروبات الرمضانية المسكرة، كالتمر هندى والكركدية والخروب وغيرها.

وهنا حذر الدكتور محمد عطية، أخصائى أمراض الباطنة، من تناول المشروبات المضاف إليها السكر بكثرة فى وجبة السحور، مؤكدا ضرورة أن يتمتع السحور بأصناف خفيفة، بعيدة كل البعد عن كل ما يحتوى على نسبة من السكريات العالية، كالحلويات، والمشروبات المسكرة، والعسل وغيره.

وذكر أخصائى الباطنة مجموعة من الأضرار الصحية لتناول المشروبات المسكرة فى السحور ومنها:

>1- تناول المشروبات السكرية فى السحور يزيد من الشعور بالعطش وضعف الترطيب فى الصيام.

>2- المشروبات السكرية فى السحور تسبب الإصابة بالحموضة والشعور بالغثيان، وتقل المعدة وحرقتها.

>3- يساعد تناول المشروبات المسكرة فى وجبة السحور على صعوبة هضمها بسهولة، والتخلص من الفضلات بشكل سليم وفى توقيت سليم وطبيعى، مما قد يعرض الصائم لتقلصات معوية وانتفاخات وغازات غير محببة.

>4- رفع نسب السكر فى الدم وهو ما يرهق الصائمين، خاصة مرضى السكر منهم.