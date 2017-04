للمرة الأولى.. أدوية جديدة محتملة لعلاج فيروس الكورونا

كشفت أحدث الأبحاث عن علاجات جديدة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسيةMERS" " أو ما يعرف باسم فيروس الكورونا، والذى تسبب فى وفاة أكثر من 400 شخصاً حتى الآن منذ أن تم اكتشافه للمرة الأولى داخل المملكة العربية السعودية منذ 3 سنوات، وذلك وفقاً لتجارب أشرف عليها فريق من العلماء بجامعة ميريلاند الأمريكية .

واكتشف العلماء اثنين من الأدوية العلاجية الجديدة، والتى أثبتت نتائج واعدة مبكرة فى علاج فيروس الكورونا، والذى يتسبب فى الإصابة بأعراض مرضية خطيرة، وتبلغ معدلات وفاته 40%، لافتين أنها تعد الأدوية الأولى على الإطلاق التى تنجح فى علاج الحيوانات المصابة بفيروس الكورونا.

وتعرف العلاجات الجديدة باسم " REGN3051 " و" REGN3048" وهى عبارة عن أجسام مضادة، وتمتلك فاعلية كبيرة فى القضاء على فيروس الكورونا، ومن المنتظر أن تبدأ التجارب الإكلينيكية على الإنسان قريباً.

وأضاف الباحثون فى الوقت نفسه أنه على الرغم من أن الوقت ما زال مبكراً للحكم على الأدوية الجديدة إلا أن النتائج كانت مثيرة للغاية، وتبشر بعلاج أعراض مرض الكورونا.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Proceedings of the National Academy of Sciences" فى الثلاثين من شهر يونيو الجارى.