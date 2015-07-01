مورينيو يكشف عن.. أصعب منافس له في الدوري الإنجليزي

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي عن أصعب منافس له في الموسم المنصرم في تصريحاته اليوم الأربعاء عبر الموقع الرسمي للنادي الأزرق.

وقال مورينيو: "سأكون عمليا. هناك فريق، لا هناك بدل الفريق 2 لم نستطع الفوز عليهما في الموسم المنصرم".

وأفصح "تشيلسي ومانشستر سيتي انتهى بالتعادل مرتين. وهناك كذلك ساوثامبتون لم نفز عليه".

وأجاب مورينيو على سؤال أخر "ما هو أصعب لقب دوري فزت به طوال حياتك في إنجلترا؟".

فرد الرجل الذي فاز بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي مرتين من قبل وجعلهم 3 هذا الصيف "الأخير".

وأوضح "الدوري الإنجليزي يزداد صعوبة مع الوقت. الفرق الغنية يزداد عددها والمنافسة تصبح أقوى. لهذا اللقب الأخير كان الأغلى".