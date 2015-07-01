أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المغرب تعتقل 3 أفغان بحوزتهم رسائل "جهادية" متوجهين إلى الدنمارك

Google+ Print
المغرب تعتقل 3 أفغان بحوزتهم رسائل "جهادية" متوجهين إلى الدنمارك المغرب تعتقل 3 أفغان بحوزتهم رسائل "جهادية" متوجهين إلى الدنمارك
أعلنت الشرطة المغربية الأربعاء اعتقال ثلاثة مواطنين أفغان فى مطار مدينة مراكش وسط المغرب وبحوزتهم جوازات سفر باكستانية مزورة و"رسائل مشبوهة ذات حمولة جهادية" وهم متوجهون الى الدانمارك، حسب السلطات المغربية.

وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية ، إن البحث الذى كان جاريا من طرف المكتب المركزى للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أدى الى اعتقال "ثلاثة مواطنين أفغان أحدهم من أصول باكستانية".

وتم اعتقالهم حسب المصدر نفسه يوم الأربعاء الماضى (27 مايو) "بمطار مراكش-المنارة (وسط المغرب) أثناء محاولتهم مغادرة المملكة فى اتجاه الدانمارك مستعملين جوازات سفر باكستانية مزورة، وبحوزتهم رسائل مشبوهة ذات حمولة جهادية".

وأضاف بيان الداخلية المغربية ان التحقيقات الجارية معهم طيلة أسبوع مكنت من "رصد دولية للتهجير، تنشط بالعديد من الدول".

وادعى المشتبه فيهم حسب الداخلية "أنهم تلقوا تهديدات بالقتل من طرف حركة طالبان، ثم توجهوا إلى مدينة دبى الإماراتية انطلاقا من باكستان، حيث حصلوا على جوازات سفر باكستانية مزورة من طرف وسطاء باكستانيين حاملين للجنسية البريطانية ومقيمين بالمملكة المتحدة".

وبحسب المصدر نفسه تم استعمال الجوازات البريطانية "خلال سفرهم لموريتانيا قبل ولوجهم التراب الوطنى المغربى عبر النقطة الحدودية +بئر كندوز+ جنوب المغرب (أقصى جنوب الصحراء الغربية)" بمحاذاة الحدود الموريتانية.

وقالت الداخلية ان الأمر يتعلق بــ "الإجراءات الاحترازية لدرء كل خطر فى خضم ما يعرفه العالم من تهديدات إرهابية"، مضيفة أنه "سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذى يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل