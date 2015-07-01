المغرب تعتقل 3 أفغان بحوزتهم رسائل "جهادية" متوجهين إلى الدنمارك

أعلنت الشرطة المغربية الأربعاء اعتقال ثلاثة مواطنين أفغان فى مطار مدينة مراكش وسط المغرب وبحوزتهم جوازات سفر باكستانية مزورة و"رسائل مشبوهة ذات حمولة جهادية" وهم متوجهون الى الدانمارك، حسب السلطات المغربية.

وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية ، إن البحث الذى كان جاريا من طرف المكتب المركزى للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أدى الى اعتقال "ثلاثة مواطنين أفغان أحدهم من أصول باكستانية".

وتم اعتقالهم حسب المصدر نفسه يوم الأربعاء الماضى (27 مايو) "بمطار مراكش-المنارة (وسط المغرب) أثناء محاولتهم مغادرة المملكة فى اتجاه الدانمارك مستعملين جوازات سفر باكستانية مزورة، وبحوزتهم رسائل مشبوهة ذات حمولة جهادية".

وأضاف بيان الداخلية المغربية ان التحقيقات الجارية معهم طيلة أسبوع مكنت من "رصد شبكة دولية للتهجير، تنشط بالعديد من الدول".

وادعى المشتبه فيهم حسب الداخلية "أنهم تلقوا تهديدات بالقتل من طرف حركة طالبان، ثم توجهوا إلى مدينة دبى الإماراتية انطلاقا من باكستان، حيث حصلوا على جوازات سفر باكستانية مزورة من طرف وسطاء باكستانيين حاملين للجنسية البريطانية ومقيمين بالمملكة المتحدة".

وبحسب المصدر نفسه تم استعمال الجوازات البريطانية "خلال سفرهم لموريتانيا قبل ولوجهم التراب الوطنى المغربى عبر النقطة الحدودية +بئر كندوز+ جنوب المغرب (أقصى جنوب الصحراء الغربية)" بمحاذاة الحدود الموريتانية.

وقالت الداخلية ان الأمر يتعلق بــ "الإجراءات الاحترازية لدرء كل خطر فى خضم ما يعرفه العالم من تهديدات إرهابية"، مضيفة أنه "سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذى يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة".