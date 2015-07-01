أحمد موسى يذيع ببرنامجه صورة الإرهابى المتهم بتنفيذ حادث اغتيال النائب العام

قال الإعلامى أحمد موسى إن الإرهابى هشام على عشماوى، هو المخطط والمنفذ والمسئول الأول عن اغتيال النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، مطالبا المواطنين الإبلاغ عنه فور العثور عليه، موضحا أن ذلك الإرهابى شارك فى محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، والعديد من العمليات الإرهابية.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن أجهزة الأمن استطاعت قتل 9 إرهابيين منهم: محمد كمال ومحمد عبد الفتاح وناصر الحافى، مؤكدا أن الإرهابى محمد سعد عليوة هو من أدلى بالمعلومات عن القيادات المسئولين عن عدد من الجرائم الإرهابية خلال الفترة الماضية.