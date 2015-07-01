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طفلة لديها 100 ألف معجب على "فيس بوك" تجذب اهتمام عائلة كردشيان

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الأربعاء 01-07-2015 16:08

تمكنت طفلة لم يتجاوز عمرها الـ8 أشهر من اجتياح وسائل التواصل الاجتماعي واجتذاب اهتمام عائلة Kardashian بسبب جمال عينيها الزرقاوين الكبيرتين.

وحصلت الطفلة Egypt، وهي ابنة مغني الراب الأسترالي Fortafy، على أكثر من 100 ألف متابع على "فيس بوك"، بعد أن نشر والداها على صفحتها الخاصّة صوراً لها وهي ترتدي قبعة من تصميم عائلة Kardashian، ما دفع العائلة إلى نشر صورتها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصّة بهم.

وبعدما نشرت صورة الطفلة Egypt على موقع التواصل "إنستغرام"، استطاعت الحصول على أكثر من 30 ألف إعجاب.

بعد ذلك، أرسلت عائلة Kardashian مجموعة من تصميماتها الجديدة الخاصّة بالأطفال كهدية للطفلة مع بطاقة كُتب فيها: "أعزائي Shana و Fortafy وابنتكما الجميلة Egypt، نتمنى أن تعجبكم هذه القطع الجديدة من مجموعة Kardashian...قبلات Kourtney و Kim وKhloe".

يذكر أن Shana والدة الطفلة Egypt تشبه إلى حدّ كبير نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian.

 

 

 

 

 

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