ثنائيات الكوميديا الخليجية.. منافسة قوية في رمضان

تنوعت الأعمال الكوميدية الخليجية في رمضان2015، حيث حرص بعض المنتجين والفنانين الكوميديين، على الظهور في الشاشة الصغيرة لهذا العام، وعاد ثنائيات الكوميديا مرة أخرى ليخوضا السباق الرمضاني بمسلسل كوميدي، ينافس الأعمال الأخرى، ويحقق نسبة مشاهده عالية.

فبعد غياب دام حوالي خمس سنوات، عاد الثنائي الكوميدي حسن البلام وعبد الناصر درويش، للعمل مجدداً في مسلسل "حارش ووارش"، حيث قدما وجبة كوميدية دسمة بعد الإفطار على شاشة تلفزيون أبوظبي.

فيما واصل الثائي الكوميدي عبد الله زيد وجمعة علي مسيرة نجاحهما في مسلسل "حبة رمل"، الذي عرض في رمضان الماضي، ليقدما شخصيتا "يعروف" و"عنبر"من جديد، ضمن أحداث مسلسل"شبيه الريح"، الذي يقدم جرعة زائدة من الكوميديا من خلال شخصية مدرس العلوم "يعروف" ومشكلاته مع الطلاب.

ويعود مسلسل «سوالف طفاش» في جزئه الثالث بعد توقفه لأربع سنوات، للثنائي علي الغرير وخليل الرميثي، الذي قام بتأليفه أحمد الكوهجي وأخرجه يوسف الكوهجي، حيث تدور أحداثه في إطار شعبي تراثي، يجسد بقصصهالمنفصلة وشخصياته الثابتة الأجواء العامة للحياة في منطقة الخليج العربي، في الفترة ما بين الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حيث يتابع المشاهد شخصية «طفاش» الفتى الحالم الذي يسعى للحصول علىوظيفة بمساعدة صديقه الوفي «جسوم»؛ لكن النتائج تأتي دائماً عكسية فيقع كليهما في مصائب ومقالب مع أهل الفريج.