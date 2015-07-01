البطولة الجماعية.. سر نجاح الدراما الخليجية

اعتمدت أغلب الأعمال الدرامية الخليجية في الموسم الرمضاني لهذا العام، في خلق جو فني جميل، بالتعاون بين الكبار والصغار في عالم التمثيل، وتنفيذ مجموعة من المسلسلات التي تبتعد عن مقولة "النجم الأوحد"، وتستعين بالبطولات الجماعية، التي تعرض في الماراثون الدرامي الرمضاني لعام 2015.

ومن بين الأعمال، التي ضمت كبار نجوم الفن بين الجيلين القديم والجديد، وكذلك أظهرت مواهب تمثيلية واعدة على الشاشة وأعطتها الفرصة لدخول عالم التلفزيون من أوسع الأبواب، مسلسل "لك يوم" و"لو أني أعرف خاتمتي"، و"عام الجمر" و"دبي لندن دبي "و"أمنا رويحة الينة".

ففي دبي لندن دبي، استعان المنتج الإماراتي أحمد الجسمي، بمجموعة من المواهب الشابة للعب أدوار البطولة في المسلسل، الذي يعرض على شبكة قنوات تلفزيون دبي، إذ اشترك كل من الإعلاميين والفنانين الشباب مثل سعود الكعبي وأحمد عبد الله ورؤى الصبان ونيفين ماضي وريم حمدان إلى جانب الإعلامية الشابة ليلى المقبالي، التي تخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى، وقد وقفوا في أغلب مشاهد المسلسل إلى جانب عمالقة في الدراما، مثل عبد العزيز جاسم وزهرة الخرجي وأحمد إيراج وسيف الغانم.

الأمر نفسه فعلته الفنانة سعاد العبد الله في «أمنا رويحة الينة»، حيث استعانت بفنانات كويتيات شابات، ليقفن أمامها في أغلب مشاهد المسلسل، خصوصاً وأنهن لعبن أدوار بناتها في العمل الجديد، هذا فضلاً عن مسلسل «لو أني أعرف خاتمتي»، الذي كان عبارة عن صراع بين كبار نجوم الدراما في الخليج، حيث شارك في بطولته هيفاء حسين وحبيب غلوم وأحمد الجسمي وعبد المحسن النمر وهدى الخطيب ومرعي الحليان وغازي حسين وشهد الياسين وأمل محمد.