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تعرض الحي للحريق وأبرار سبت ماكرة

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تعرض الحي للحريق وأبرار سبت ماكرة تعرض الحي للحريق وأبرار سبت ماكرة

الأربعاء 01-07-2015 16:30

تعرض حي في إحدى مناطق الفجيرة، لحريق في ليلة صيفية، وفيه تلتهم النيران جزءاً كبيراً من هذا "الفريج"، ويذهب كثير من أهل المنطقة ضحايا، فبين من توفي ومن نجا منه، يمر أهل الحي بظروف نفسية صعبة بين الألم والشك، حيث يكشف الحريق أسرار ما بعد الرماد.
هذه هي قصة أحداث المسلسل الإماراتي "عام الجمر"، الذي ينتجه أحمد الجسمي من خلال شركة "جرناس للإنتاج الفني"، وتعدت تكلفته الإنتاجية 6 ملايين درهم، فقد تعود القصة في زمن التسعينيات وبعد الحريق، ويحدث وراء كل بيت في المدينة قصة مختلفة يتعايشونها من عدة نواح لا تخلو من المشاكل والخوف وعدم الثقة، ولعل أهمها الحب وعدم الخيانة.
وتشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما الإماراتية والخليجية، من بينهم عبد المحسن النمر، وزهرة الخرجي، وأحمد الجسمي، وريم حمدان، وأبرار سبت، وأمل محمد، وهو من إخراج عمر إبراهيم، وكتبه يوسف إبراهيم، الذي تميز في كتاباته السابقة في عالم السينما.وتقدم أبرار سبت دور الفتاة الماكرة "علياء" وهي الشخصية الجديدة عليها تماماً، والتي لم يسبق أن قدمت مثيلاً لها في أعمالها السابقة، فقد كانت تلك الشخصية السبب في اعتذارها عن عدة أعمال للتفرغ التام لها.

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