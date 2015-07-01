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روبن: بايرن لا يحتاج لضم نجوم جدد

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روبن: بايرن لا يحتاج لضم نجوم جدد روبن: بايرن لا يحتاج لضم نجوم جدد

يرى الهولندي أرين روبن جناح بايرن ميونيخ الألماني أن فريقه لا يحتاج لضم نجوم جدد لصفوفه مؤكدا أن الحديث عن الموسم الماضي بشكل سيء مجرد هراء.

وتوج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني الموسم فيما خسر للموسم الثاني على التوالي لقب دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بالإضافة لكأس ألمانيا.

وقال روبن لصحيفة ألجامين داجبلاد الهولندية "على ما يبدو أن الناس ترى أن موسم بايرن كان سيئا وأننا نحتاج لجلب نجوما جدد لكن هذا هراء".

وأضاف "نحن توجنا بلقب الدوري الألماني بفارق 10 نقاط كما وصلنا مرتين متتاليتين لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع "لو عاد خابي مارتينيز وفرانك ريبيري وأنا نفسي لكامل لياقتنا وواصل ديفيد ألابا وتياجو ألكانترا عودتهم سنكون أقوياء ونهزم أي فريق".

وتعاقد بايرن ميونيخ صباح الأربعاء مع البرازيلي دوجلاس كوستا قادما من شاختار الأوكراني مقابل 30 مليون يورو.

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