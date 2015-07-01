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ساوثامبتون يفسخ عقده مع دانييل أوسفالدو

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ساوثامبتون يفسخ عقده مع دانييل أوسفالدو ساوثامبتون يفسخ عقده مع دانييل أوسفالدو

(إفي): أعلن نادي ساوثامبتون الانجليزي فسخ عقد المهاجم الايطالي-الارجنتيني دانييل أوسفالدو الذي لعب معارا الموسم الماضي لبوكا جونيورز.

وأوضح النادي في بيان أنه "يمكنه تأكيد فسخ ارتباطه بالمهاجم داني أوسفالدو" الذي ارتدى قميص الايطالي 14 مرة.

ولم يلعب أوسفالدو (29 عاما) مع ساوثامبتون منذ يناير 2014 عندما بدأت إعارته ليوفنتوس ثم انتر ميلانو وبوكا جونيورز.

وانضم اللاعب لصفوف النادي الانجليزي في أغسطس 2013 مقابل 12.8 مليون استرليني (15.1 مليون يورو) قادما من روما.

وخاض أوسفالدو في ستة أشهر قضاها بانجلترا 13 مباراة بالبريميير ليج أحرز خلالها ثلاثة أهداف.

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