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إنفوجرافيك - إنتر مناسب لصلاح.. وأرقامه ليست بعيدة عن يوفنتوس

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إنفوجرافيك - إنتر مناسب لصلاح.. وأرقامه ليست بعيدة عن يوفنتوس إنفوجرافيك - إنتر مناسب لصلاح.. وأرقامه ليست بعيدة عن يوفنتوس

يقدم FilGoal.com إنفوجرافيك لأرقام محمد صلاح مع فيورنتينا مقارنة بأرقام منافسيه المحتملين في الفرق التي تسعى لضمه في الصيف الجاري.

وكان من المقرر أن يجتمع مسؤولو فيورنتينا مع ممثلي صلاح مساء أمس الثلاثاء في مدينة ميلانو، إلا أن الاجتماع تأجل إلى اليوم الأربعاء.

ويأتي الاجتماع تحت أنظار يوفنتوس وإنتر ميلان الساعيين لضم صلاح من تشيلسي.

كما تشير التقارير الصحفية إلى أن أتليتكو مدريد وفولفسبورج أرادا ضم النجم المصري الدولي من البلوز.

هذه هي أرقام صلاح مقارنة بمن يلعبون في مركزه في الفرق الساعية لضمه.

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