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رسميا - بليند يخلف هيدينك في تدريب هولندا

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رسميا - بليند يخلف هيدينك في تدريب هولندا رسميا - بليند يخلف هيدينك في تدريب هولندا

أعلن الاتحاد الهولندي عن تعيين داني بليند مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لجوس هيدينك الذي تقدم باستقالته قبل أيام ليقود الطواحين حتى 2018.

وكان هيدينك قد تولى تدريب خلفا لفان جال بعد كأس العالم 2014 لكنه لم يقدم الأداء المنتظر نال بسبب انتقادات عديدة ليتقدم باستقالته.

وتم تعيين بليند الذي عمل مساعدا لفان جال في كأس العالم وكذلك هيدينك نفسه وكان من المفترض أن يتولى تدريب المنتخب بعد يورو 2016 لكن استقالة هيدينك عجلت بالقرار.

جدير بالذكر أن داني بليند هو والد دالي بليند لاعب مانشستر يونايتد والمنتخب الهولندي وسبق له اللعب لأياكس وكان ضمن الجيل الذهبي الذي توج بدوري أبطال أوروبا 1995.

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