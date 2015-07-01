رسميا - إنتر ميلان يضم ميراندا

أعلن إنتر ميلان تعاقده مع المدافع البرازيلي جواو ميراندا، قادما من أتليتكو مدريد.

وأبرز الموقع الرسمي لإنتر ميلان خبر انضمام ميراندا صاحب الـ30 عاما للنيراتزوري، بعد تجاوز الكشف الطبي.

ولم يكشف إنتر عن مدة التعاقد مع ميرندا، أو تفاصيل العقد.

وانضم ميراندا إلى أتليتكو من ساو باولو في 2011 في صفقة انتقال حر.

وتؤكد التقارير أن ميراندا يرحل صوب إيطاليا مقابل 15 مليون يورو تدخل خزائن الأتليتي وهو ما يعد صفقة مربحة بكل المقاييس للنادي الإسباني.

ميراندا كان يشكل حائطا دفاعيا صلبا بجوار دييجو جودين وكان سببا رئيسيا في فوز فريق العاصمة الإسبانية بالألقاب يعد أبرزهم الدوري الإسباني في موسم 2014-2013 للمرة الأولى منذ عام 1996.

وكانت أبرز لقطاته مع أتليتكو في نهائي كأس إسبانيا في 17 مايو عام 2013 حينما سجل هدفا في الوقت الإضافي في نهائي كأس الملك في ملعب سانتياجو برنابيو في شباك ريال مدريد، ليقود فريقه لتحقيق انتصارا للمرة الأولى على حساب غريمهم التقليدي منذ 14 عاما.