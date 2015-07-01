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كونتي ينتظر مواجهة تهم بالتلاعب في النتائج في إيطاليا

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كونتي ينتظر مواجهة تهم بالتلاعب في النتائج في إيطاليا كونتي ينتظر مواجهة تهم بالتلاعب في النتائج في إيطاليا

(إفي): تسائلت الصحفافة الإيطالية اذا ما كان المدير الفني لمنتخب بلادها، أنطونيو كونتي سيواجه تهم التزوير الرياضي في القضية المفتوحة بخصوص للتلاعب في نتائج مبارايات الدوري عام 2011.

ومن المقرر أن تطالب نيابة كريمونا (شمال) بالبدء في محاكمة أكثر من 100 شخص يخضعون للتحقيق بين لاعبين واداريين ومسئولين عن شبكات مراهنات، بخصوص هذه القضية ومن ضمنهم كونتى ولاعب لاتسيو ستيفانو ماوري واللاعبين السابقين كريستيانو دوني وبيبي سينوري.

ويواجه كونتي تهمة عدم ابلاغ السلطات بالتلاعب بنتائج مباراتين حينما كان مدربا لسيينا في موسم 201-2011 أمام نوفارا وألبينوليفي بالدرجة الثانية.

وقالت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) اليوم إن الفريق القانوني لكونتي سيسعى لحفظ القضية الموجهة ضده ولكنه في حال استمرار توجيه التهم سيلجأ لاستراتيجية أخرى.

ودافع رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة، كارلو تافيكيو عن مدرب مستبعدا اقالته حيث قال "سيستمر في منصبه احتراما للعقد الموقع معه".

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فيديو اليوم السابع

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