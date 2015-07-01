يوفنتوس يرفض عرض برشلونة لبوجبا.. وأبيدال يعد بإتمام الصفقة بشرط

بعد أول اجتماع بين برشلونة ويوفنتوس لقنص خدمات نجم الفريق الإيطالي بول بوجبا، خرج مسؤولو البيانكونيري رافضين العرض الكتالوني.

برشلونة تقدم بعرض يبلغ 80 مليون يورو تصل إلى 90 بحسب مستوى بوجبا من أجل الفوز بخدمات لاعب الوسط الفرنسي.

لكن إدارة يوفنتوس أعلنت في تصريحات صحفية عبر بيبي ماروتا مدير النادي "قلنا لبرشلونة، بوجبا ليس للبيع".

صحيفة جازيتا ديللو سبورت أكدت أن يوفنتوس يقبل البيع، لكنه قال تلك الجملة حتى يؤكد أن العرض هزيل وأنه ينتظر أكثر بكثير لبيع نجمه الأول.

في الإطار ذاته، تحدث إريك أبيدال الذي يدخل تحت لواء خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة عن بوجبا، وقال: "هو صديق لي".

وتابع "لو نجح لابورتا سأسافر إلى تورينو لحسم الصفقة".