مصادر: انتشار جثث مسلحين قصفتهم طائرة عسكرية بشوارع الشيخ زويد

أكدت مصادر أمنية وشهود عيان أن 18 جثة لعناصر مسلحة هاجمت ارتكازات أمنية بالشيخ زويد تتواجد الآن بمنطقة الحمايدة على طريق الشيخ زويد الدولى، كما تتواجد 5 جثث أخرى بجوار سيارة مدمرة بمنطقة سوق الثلاثاء وسط مدينة الشيخ زويد، و13 جثة أخرى بمنطقة العكور جنوب الشيخ زويد، و20 جثة بمنطقة الجورة جنوب الشيخ زويد.

وقالت المصادر إن الجثث لعناصر مجموعات مسلحة قصفتها الطائرات العسكرية اليوم بالشيخ زويد.

وأكد أهالى أن هدوءًا حذرًا يسود مدينة الشيخ زويد وأن المسلحين انسحبوا بشكل كلى من مدينة الشيخ زويد قبيل الإفطار واستقلوا سيارت دفع رباعى متجهين ناحية جنوب الشيخ زويد، وأنهم نقلوا بعض من جثث قتلاهم ومصابين جراء قصف الطيران لهم.