الداخلية: خلية 6 أكتوبر الإرهابية نفذت حوادث اغتيال وخططت لأعمال تخريبية

أفادت وزارة الداخلية بأنه فى إطار ملاحقة العناصر القيادية الإخوانية الهاربة المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا "قتل وأعمال عنف وإرهاب"، فقد توافر معلومات تفيد باعتزام القيادى الهارب عبد الفتاح محمد إبراهيم عطية، مسئول لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مستوى الجمهورية، عقد لقاء تنظيم مع قيادات لجان العمليات النوعية أول الشهر الجارى بأحد أوكار التنظيم بمدينة 6 أكتوبر لتدارس مخططات تحرك الجماعة الإرهابية خلال الفترة المقبلة للقيام بالأعمال الإرهابية والتخريبية بالمنشآت المهمة والحيوية خلال الفترة المواكبة لاحتفالات ثورة 30 يونيو.

وأضافت الداخلية أنه تمت مداهمة وكر التنظيم بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا وأثناء اقتراب القوات من وكر التنظيم المشار إليه بادرت العناصر المتواجدة به بإطلاق النيران على القوات التى قامت بالرد السريع على مصدر النيران ونتج عن المواجهة قتل قيادى التنظيم عبدالفتاح محمد إبراهيم عطية المحرك الأساسى للجان العمليات النوعية على مستوى الجمهورية، والمطلوب ضبطه على ذمة 7 قضايا إرهاب، ومقتل 8 عناصر قيادية من مسئولى لجان العمليات النوعية على مستوى الجمهورية من بينهم 2 محكوم عليهما بالإعدام فى قضايا عنف، والباقين مطلوب ضبطهم على ذمة العديد من قضايا الإرهاب.. وإصابة ثلاثة من القوات.

وتابع بيان الداخلية: بتفتيش وكر التنظيم عثر على 3 بنادق آلية، و6 خزينة، و132 طلقة استخدمت فى مهاجمة قوات الأمن، ومبلغ مالى قدره 43700 جنيه، والعديد من كروت الذاكرة، وعدد من الأوراق التنظيمية من بينها مُحرر بعنوان "الحسم – قاتلوهم" موضح فيه الإعداد لما سموه بيوم الحسم يتضمن توجيه كوادر التنظيم للتحلى بالصبر والثبات والجهاد وتنفيذ المزيد من العمليات العدائية ضد رجال "الجيش والشرطة والقضاء والإعلام" ويضطلع بتنفيذ ذلك المخطط عدد من المجموعات من بينها:

- مجموعات الإرباك: تستهدف إفقاد سيطرة الدولة على النواحى الاقتصادية، الحيوية، المجتمعية.

>- المجموعات المتقدمة: ويتم اختيارها من بين عناصر الجماعة ممن تتوافر فيهم القدرة البدنية والانضباط والكتمان والسرية وتكليفهم بتنفيذ عمليات عدائية وإرهابية متقدمة ومتطورة.

وتشير المعلومات الأولية إلى اضطلاع تلك المجموعة بالتخطيط والإعداد وتوفير الدعم المادى لكل أعمال العنف والاغتيالات التى تمت مؤخرًا.

وتضطلع الأجهزة الأمنية باستكمال فحص المضبوطات والأدلة المادية التى عثر عليها بحوزتهم والتى قد تساعد فى الكشف عن مرتكبى حادث استشهاد المستشار النائب العام، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.