أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر: سيارة نقل يقودها انتحاريان انفجرت بالقرب من كمين أبو رفاعى

Google+ Print
مصادر: سيارة نقل يقودها انتحاريان انفجرت بالقرب من كمين أبو رفاعى مصادر: سيارة نقل يقودها انتحاريان انفجرت بالقرب من كمين أبو رفاعى
كشفت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن السيارة المفخخة، التى انفجرت اليوم بالشيخ زويد كانت سيارة نقل حمراء اللون يقودها انتحاريان، وأن أهالى رصدوا السيارة أثناء تحركها، وأبلغوا القوات، التى اتخذت موضع الحذر، وأطلقت النار على السيارة فور اقترابها من كمين أبور فاعى، وهو ما أدى إلى انفجارها ومن بها.

وأضافت المصادر أنه عقب الانفجار أطلق مسلحون قذائف صاروخية على كمين االسدرة المجاور، واقتحم مسلحون الكمين وحاولوا إضرام النار فى مركبة أمنية وحلقت طائرة عسكرية فى سماء المنطقة وضربت المسلحين أثناء محاولتهم، وهو ما أسفر عن قتل عدد منهم.


>- المتحدث العسكرى: مقتل 17 ارهابى فى استهداف تجمعهم بسيناء
>

- تفاصيل أخطر هجوم إرهابي على سيناء.. المتحدث العسكرى: استشهاد 10 من أبطال الجيش ومقتل 22 تكفيريا.. 70 إرهابيا هاجموا 5 أكمنة بـ3عربات محملة بمدافع مضادة للطائرات.. وتواصل الاشتباكات بين القوات ومسلحين
>

- شهود عيان: مقاتلات اف 16 تحلق فى سماء الشيخ زويد لتأمين قوات الجيش
>

- تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى يعلن مسئوليته عن هجمات سيناء
>

- سماع دوى انفجارين جديدين بالشيخ زويد وإطلاق كثيف للنيران
>

- الداخلية تدفع بقوات إضافية إلى سيناء وتعزز تأمين المواقع الشرطية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365