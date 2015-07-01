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10 إطلالات حمل أنيقة للسهرات على طريقة النجمات

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10 إطلالات حمل أنيقة للسهرات على طريقة النجمات 10 إطلالات حمل أنيقة للسهرات على طريقة النجمات

الأربعاء 01-07-2015 09:29

نشاهد أناقة النجمات على السجادة الحمراء ونستوحي منها تفاصيل جذابة، يمكن أن نعتمدها في إطلالاتنا في السهرات. وفي هذا الموضوع، قد ركّزنا على إطلالات السهرات الرائعة الخاصّة بالنجمات الحوامل، لنقدّم للسيدة الحامل خيارات عديدة، يُمكن أن تظهر بها في حفلات الصيف الساهرة والمناسبات المسائية.

يُضفي الحمل إشراقة رائعة على إطلالة السيدة. لذلك، لا تعملي على ارتداء الملابس الفضفاضة الخالية من التفاصيل الأنيقة لتخفي حملك، إذ يمكنك إظهاره بأجمل صورة، كما فعلت نجمات هوليوود في الصور أعلاه. فالحمل لم يمنع مولي سيمز Molly Sims من ارتداء الكروب توب أو القميص القصير بطريقة جميلة باللونين الأبيض والأسود، بينما اختارت العارضة الشهيرة كوكو روشا Coco Rocha إطلالة بسيطة بفستان أسود ضيّق، زيّنته بعقد لافت، فظهرت بإطلالة رائعة وأنيقة.
كما ننصحك بارتداء الألوان الصيفيّة المنعشة لتشرقي بإطلالة عصرية جذابة بدلاً من أن تختفي وراء الإطلالات الداكنة والكئيبة، فقد زيّن اللون البرتقالي إطلالة الممثلة جايمي كينغ Jaime King، وأعطاها "لوك" مثالياً للسهرات المسائية. اختارت صوفي هانتر Sophie Hunter زوجة الممثل بينيدكت كامبرباتش Benedict Cumberbatch إطلالة أنيقة باللون الأجمل المشرق، بتصميم مريح وناعم. وظهرت الممثلة الجميلة كيرا نايتلي Keira Knightley بإطلالة أرجوانية، خطفت الأضواء في حفل SAG Awards لهذا العام.
أمّا إن كنت من محبّات الإطلالات البراقة، فلا تَدَعي الحمل يقف في طريقك، وارتديها بطريقة النجمتين الأنيقتين: هايدن بانتير Hayden Panettiere وجايمي كينغ Jaime King .
جمعنا لك في الصور أعلاه 10 إطلالات أنيقة من نجمات هوليوود، فشاهديها، واستوحي منها ما يتناسب وإطلالتك.

 

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