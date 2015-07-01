10 إطلالات لأزياء القرقيعان للسيدات

يحتفل الشعب الخليجي قريباً بحفل القرقيعان الذي يعتبر من أهم العادات الشعبية الرمضانية في بلدان الخليج وبعض الدول العربية، ولكن باختلاف بعض العادات، إلا أن هناك عادة هامة لا تتغير، وهي التأنق بالملابس النسائية الفريدة والراقية ذات اللمحات الخليجية الشعبية التي تتناسب مع المناسبة.

نستعرض في ما يلي10 إطلالات لأحدث الأزياء النسائية للقرقيعان لتظهري بكامل أناقتك:

أهم 10 قطع رياضية أساسية من "مول سيِّدتي"

1. إطلالة جريئة: فستان يتميز بالأناقة والراحة ويضفي عليكِ طابع الجرأة بألوانه العصرية المتداخلة بالقماش الناعم المنسدل وتحته البنطال المميز باللون الأزرق البحري الراقي.

2. إطلالة أنيقة: اظهري بكامل الأناقة والرقي بفستان ناعم مزخرف بالنقوش الشعبية المميزة واللون الوردي الزاهي المفعم بالأنوثة .

3. إطلالة عصرية: إذا كنت محبة للراحة والعصرية والأزياء القديمة بطابع المودرن سيناسبك هذا الفستان بتعدد خاماته وألوانه والقماش الواسع المريح المنسدل من أعلى الخصر باللون الأخضر الأنيق .

4. إطلالة كلاسيكية: يمكنك الحصول على إطلالة كلاسيكية تمتاز بالفخامة والنعومة بارتداء الفستان المطرز بنقوش ناعمة من الستان وفوقة طبقة من الشيفون باللون الفيروزي والصدر المطرز الأنيق، مما يضفي عليكِ جاذبية مبهرة.

5. إطلالة شعبية: اختاري الموديل الذي يحتوي على النقوش المطبوعة التقليدية القديمة التي تمثل التراث الخليجي الغني بتفصيله والمبهر بألوانه الدافئة المتعددة.

6. إطلالة ناعمة: احصلي على إطلالة ناعمة ورقيقة بالقماش المنسدل والصدر المطرز والأكمام الطويلة بتفصيل أنيق وجذاب.

7. إطلالة شبابية: اختاري التفصيل الشبابي بألوان نابضة بالحياة كاللون الوردي مع نقوش الأزهار النابضة بالحياة، وقومي بتزيين محيط الوسط بالفيونكة العريضة الناعمة.

8. إطلالة راقية: اظهري بصورة ملفتة وعصرية بألوان مشرقة، ومن الرائع أن تكون إطلالتك فضفاضة لتعطيكِ مظهراً ارستقراطياً ساحراً.

9. إطلالة حيوية: لإطلالة تنبض بالحياة والنعومة اختاري الفستان المنسدل بطبقة علوية مزينة بالألوان المتعددة ويفصل الصدر عن الخصر حزام أنيق لينسدل الفستان الناعم بعد ذلك ليحاكي مظهرك الأنيق.

10. إطلالة حديثة: لتظهري بمظهر جديد ومنفرد اختاري الفستان القصير المحافظ على الطراز الخليجي بألوانه والنقوش المتعارف عليها، لكنه مصمم بأسلوب مميز وفريد.

اختاري الفستان المناسب لجسمك

• شكل الساعة الرملية: اختاري الفساتين المستقيمة الواسعة لإخفاء منطقة الصدر والأفخاذ.

• شكل الكمثرى: اختاري الفساتين بخصر مرتفع، والتي تكون بشكل أوسع من أسفل والمصاحبة للنقوش.

• الشكل المستطيل: اختاري الفساتين المخصرة مع الأحزمة والمنسدلة بكسرات واسعة.