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أزياء لأطفالك في القرقيعان

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أزياء لأطفالك في القرقيعان أزياء لأطفالك في القرقيعان

الأربعاء 01-07-2015 02:00

تحتفل دول الخليج كل عام وحتى الآن وتحديداً في اليوم الـ15 من رمضان بتقليد ومناسبة تراثية تسمى "القرقيعان"، وهي من أهم العادات الرمضانية الشعبية في المجتمع الخليجي، حيث يدور في هذا اليوم الأطفال على البيوت المجاورة لهم وهم يرددون الأهازيج، وتوزع الحلوى عليهم وهم يرتدون أزياءً تقليدية معينة ومخصصة لهذه المناسبة فقط، والتي تتنوع بين الدشداشة والسترة، بالإضافة إلى النعال الشعبية بالنسبة للأولاد، والدراعات "الجلابيات" و"البخنق" وهو قماش بألوان مختلفة ومطرز بترتر يوضع على الرأس للبنات.
انتقوا ملابس أطفالكم الشعبية المصممة خصيصاً لهذا اليوم وهذه المناسبة، شاهدوا الصور وشاركونا برأيكم.
من الأفكار الموجودة بالصور:
حلا ترك وهي تلبس الدراعة التراثية ذات اللون الذهبي والفوشي وتقدم الحلوى للأطفال.
لباس باللون الوردي والذهبي مع الشنطة بنفس اللون حتى تجمع الطفلة بها الحلويات.
ثوب للطفل مع سترة مصنوعة من الشماغ ودراعة ملونة وواسعة للطفلة.
البخنق والمجوهرات التراثية على الطفلة.
جلابية تراثية وبخنق مطرز باللون الذهبي للبنات.
ملابس قرقيعان بأقمشة تراثية وكلمات عربية مع القصات حديثة.
فساتين قصيرة بأقمشة تراثية وقصات حديثة.
ثوب مطرز بألوان ذهبية للأطفال مع الطاقية المطرزة أيضاً.
البخنق المطرز بالذهبي مع جلابية واسعة باللون الأحمر وسلة خزف لحمل الحلوى.
جلابية سوداء مطرزة بالأحمر مع غطاء أحمر للرأس مزين بالإكسسوارات.

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سيدتي