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بالفيديو..نشرة أخبار اليوم السابع : تفاصيل الهجمات الإرهابية فى سيناء

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بالفيديو..نشرة أخبار اليوم السابع : تفاصيل الهجمات الإرهابية فى سيناء بالفيديو..نشرة أخبار اليوم السابع : تفاصيل الهجمات الإرهابية فى سيناء
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

الجيش يقصف منطقة تجمع للإرهابيين بسيناء ويقتل 50 إرهابيا..ومصدر أمنى:64 شهيدا فى صفوف قوات الأمن .. وتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى يعلن مسئوليته عن الحادث

المستشار على عمران قائما بأعمال النائب العام لحين اختيار خليفة المستشار هشام بركات

وزير العدالة الانتقالية: حزمة قوانين مكافحة الإرهاب ستكون رادعة

مقتل 9 إرهابيين فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة فى 6 أكتوبر

التعليم: بدء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة “نظام حديث” 15 أغسطس

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مصر 365

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