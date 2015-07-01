بالفيديو..نشرة أخبار اليوم السابع : تفاصيل الهجمات الإرهابية فى سيناء

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الجيش يقصف منطقة تجمع للإرهابيين بسيناء ويقتل 50 إرهابيا..ومصدر أمنى:64 شهيدا فى صفوف قوات الأمن .. وتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى يعلن مسئوليته عن الحادث

المستشار على عمران قائما بأعمال النائب العام لحين اختيار خليفة المستشار هشام بركات

وزير العدالة الانتقالية: حزمة قوانين مكافحة الإرهاب ستكون رادعة

مقتل 9 إرهابيين فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة فى 6 أكتوبر

التعليم: بدء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة “نظام حديث” 15 أغسطس