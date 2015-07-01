ضبط بندقية خرطوش وطلقات بحوزة عاطل فى كمين شرق مدينة أسوان

تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسوان، اليوم الأربعاء، من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى، وعدد من الطلقات، وذلك خلال أحد الأكمنة شرق مدينة أسوان، وتم اقتياد المتهم لديوان قسم الشرطة والتحفظ عليه تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.

البداية عندما أسفرت الجهود الأمنية تحت إشراف العميد حسين حامد، مدير إدارة البحث وبرئاسة العميد خالد الشاذلي رئيس مباحث المديرية، عن ضبط المتهم (على.ا)، 42 سنة، وبحيازته بندقية خرطوش، و(5) طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر له المحضر رقم (1886) إدارى قسم ثان أسوان، وجار العرض على نيابة القسم.