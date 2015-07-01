صحة الإسماعيلية: استعدادات مكثفة بالمستشفيات لاستقبال أى حالات من سيناء

قال الدكتور هشام الشناوى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية خاصة مستشفى الإسماعيلية العام ومستشفيات القنطرة شرق وفايد والتل الكبير، وذلك استعدادًا لاستقبال أى حالات من سيناء إثر الأحداث الإرهابية التى حدثت اليوم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم توفير كميات إضافية من الدم بالتنسيق مع بنك الدم الرئيسى لإسعاف الحالات الحرجة وإلغاء إجازات الأطباء أو الراحات طوال اليوم لتوفير الأطباء واستعدادهم لإسعاف وعلاج أى حالات كما تم تجهيز غرف العمليات الكبرى والصغرى لاستقبال حالات الإصابات المختلفة.