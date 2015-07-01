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صحة الإسماعيلية: استعدادات مكثفة بالمستشفيات لاستقبال أى حالات من سيناء

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صحة الإسماعيلية: استعدادات مكثفة بالمستشفيات لاستقبال أى حالات من سيناء صحة الإسماعيلية: استعدادات مكثفة بالمستشفيات لاستقبال أى حالات من سيناء
قال الدكتور هشام الشناوى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية خاصة مستشفى الإسماعيلية العام ومستشفيات القنطرة شرق وفايد والتل الكبير، وذلك استعدادًا لاستقبال أى حالات من سيناء إثر الأحداث الإرهابية التى حدثت اليوم.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم توفير كميات إضافية من الدم بالتنسيق مع بنك الدم الرئيسى لإسعاف الحالات الحرجة وإلغاء إجازات الأطباء أو الراحات طوال اليوم لتوفير الأطباء واستعدادهم لإسعاف وعلاج أى حالات كما تم تجهيز غرف العمليات الكبرى والصغرى لاستقبال حالات الإصابات المختلفة.

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