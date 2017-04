تألّقي جمالاً هذا الصيف مع Maybelline New York

حان الوقت لتجدّدي نظام العناية بجمالك هذا الصيف! هل ترغبين في بشرة رائعة ومشرقة، أو في أظافر قدمين جميلة ومزيّنة بأروع الألوان الصيفية؟ ستحقّق ماركة Maybelline New York كلّ ما تتمنّينه مع مجموعة Summer Collection الجديدة التي تجعل الحصول على الإطلالة الصيفية المثالية أمراً غاية في السهولة. هيّا إذاً وجرّبي أحدث مستحضرات التجميل التي ستشكّل بالتأكيد أروع صيحات الصيف، لتتألّقي بأبهى حلّة إن في الأمسيات قرب المسابح أو في العطلات الساحرة والمتميّزة. فمجموعة Summer Collection من Maybelline New York تتألّف من معزّز الإشراق الجديد Dream Bronze BB، البودرة البرونزية Dream Sun، وتشكيلة طلاءات الأظافر Sweet & Spicy من مجموعة Colorshow، أي بعبارة أخرى، كلّ ما تحتاجين إليه لتظهري بأروع الإطلالات الصيفية.

يمنحك Dream Bronze BB، معزّز الإشراق البرونزي 8 في واحد، بشرة خالية من الشوائب على الفور وإشراقة برونزيّة متوهّجة في آن معاً لتنعمي بوجه متألّق بإطلالة صيفية مثاليّة. فتركيبته المنعشة، المرتكزة على الماء، ترطبّ البشرة وتنعشها وتنعّمها. وصبغاته الملوّنة النقيّة توحّد لون البشرة وتمنحها لمسة من الدفء، خافيةً بالتالي العيوب، في الوقت الذي تعمل فيه درجة الحماية SPF30 والمكوّنات الفعّالة المضادّة للأكسدة على حمايتها من أشعّة الشمس الضارّة. بالإضافة إلى ذلك، يغمر مركّب SunGlow المؤلّف من الحبيبات الكريستاليّة الذهبيّة والبراقّة، بشرتك فوراً بإشراقة برونزية مدوّية. والنتيجة، بشرة برونزيّة ومتألّقة تشعّ بجمال طبيعي خالٍ من أيّ شوائب. هذا ما يقدّمه لك إذاً هذا المنتج الذي يُطرح بدرجتين جميلتين، واحدة فاتحة إلى متوسّطة وأخرى متوسّطة إلى داكنة.

يشكّل Dream Bronze BB مستحضر العناية بالجمال المثالي لهذا الصيف لكلّ امرأة خالية البال، تبحث عمّا يوفرّ لها إشراقة صيفيّة صحيّة وطبيعيّة من دون عناء. استعمليه مع الإضافة الجديدة الرائعة والعصرية إلى مجموعة Summer Collection، البودرة البرونزيّة Dream Sun، وسيشعّ جمالك إلى أبعد الحدود. كما أنّ درجاتها البرونزيّة تتماشى تماماً مع Dream Bronze BB لتتمتّعي بوجه لا عيوب فيه! وثمّة خيار يناسب كلّ لون بشرة، بدءاً بالبرونزي الفاتح ووصولاً إلى الذهبي والبرونزي.

الإطلالة الصيفية لم تكتمل بعد! فتشكيلة طلاءات الأظافر Sweet & Spicy في مجموعة Colorshow من Maybelline New York تضمن أن تظهري أجمل أظافر قدمين هذا الصيف. وبالتالي، أسرقي الأضواء مع باقة الألوان الصيفية الزاهية والمبتكرة حصرياً لتجذب الأنظار بشكل مدوٍّ. فمع احتوائه على كميّة مضاعفة من الصبغات الملوّنة وبعد تزويده بفرشاة ColorShow الجديدة لعمليّة وضع أكثر دقّة، إلى جانب تركيبة سريعة الجفاف، تجفّ في 60 ثانية فقط، يمنحك طلاء ColorShow أظافر مزيّنة بأروع الألوان وجاهزة في لمح البصر. أمّا الألوان الساطعة مثل Tangerine Tango، Hot Pepper وCrushed Cayenne فتلفّ الأظافر بلمسة مفعمة بالحيوية والإشراق لتكشفي عن قدميك بإطلالة عصرية ومتميّزة لم يسبق لها مثيل. إجعلي مجموعة Summer Collection من Maybelline New York جزءاً أساسياً من نظام العناية بجمالك لهذا الصيف لتحصلي على إطلالة مدوّية تستقبلين بها هذا الفصل المليء بالمرح والأوقات الجميلة!

معزّز الإشراق Dream Bronze BB من Maybelline New York 47 د.إ

البودرة البرونزيّة Dream Sun من Maybelline New York 45 د.إ

طلاء الأظافر ColorShow من Maybelline New York 21 د.إ