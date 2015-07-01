NUXE تطلق كريم Prodigieuse الحماية اليومي

تقدم لكم NUXE مستحضر Prodigieuse® DD المذهل والذي يعتبر خطوة جديدة تُضاف إلى روتين العناية بالبشرة والجمال. هذا المستحضر المتميز هو كريم وقاية مرطب بدرجة لونية يحافظ على نقاء البشرة وجمالها وتوهجها ضد عوامل البيئة والتلوث.

وعلّقت أليزا جابيه، الرئيسة التنفيذية لمجموعة NUXE، على هذه الخطوة بالقول: "بعد النجاح الهائل لكريم Prodigieuse®، والذي حقق أعلى المبيعات خلال أربع سنوات فقط، أردنا أن نخطو خطوة جديدة باتجاه تطوير أبحاث مختبراتنا للحصول على هذا المنتج الذي نضعه بين أيديكم اليوم: مستحضر Prodigieuse® DD للعناية برونق البشرة وحمايتها ضد التلوث وعوامل البيئة الحضرية بطريقة فعالة وعملية في آنٍ معاً."

إن كريم Prodigieuse® DD لا يوفر حماية ثلاثية من عوامل الأكسدة والتلوث والأشعة فوق البنفسجية فحسب، بل يرطب البشرة لمدة 8 ساعات متواصلة.

تجمع التركيبة المضادة للأكسدة في هذا المستحضر خيرة المكونات النشطة من الطبيعة، إذ تضم زهرة أقحوان أستراسيا التي تنتج مادة البوليفينول القوية المضادة للأكسدة عبر حماية نفسها من بيئتها (كالشمس والرياح والأملاح...)، وفيتامين E الفعال في مقاومة الأكسدة والقادر على التقاط وتثبيت الإلكترون الفردي للجذور الحرة، مما يحافظ على سلامة خلايا البشرة وحيويتها.

يحتوي مستحضر Prodigieuse® DD على خصائص استثنائية مضادة للتلوث تم استخراجها من جوز الشيا، وجرى اختبارها على خلايا الجلد حيث اتضح أنها قادرة على الحد من الآثار السامة للعوامل المسببة للتلوث مثل النيكوتين والكلور. كما تتميز تركيبته أيضاً باحتوائها على 4 أنواع من واقيات الشمس بدرجة حماية 30 SPF، تساهم جميعها، وبفضل خاصية التنقية المتكاملة، في الوقاية ضد جميع أنواع الأشعة فوق البنفسجية القصيرة منها والطويلة. وقد تم اختيار هذه التركيبة بعناية فائقة لقوة تحمّلها وفعاليتها.

وأخيراً، يعتمد كريمProdigieuse® DD في توفير الترطيب على الزيوت النباتية التي تهدف إلى الحفاظ على المياه داخل البشرة وبالتالي حمايتها من الجفاف.

وللتخلص من البشرة الباهتة، اعتمد كريم Prodigieuse® DD على مستخلص الشاي الأبيض والأصباغ المعدنية لإضافة رونق جميل ومشرق للبشرة بفضل النسبة العالية من مادة البوليفينول التي يحتوي عليها الشاي الأبيض، بينما تعمل الأصباغ المعدنية على إضفاء مظهر طبيعي يخفي العيوب والشوائب ويعزز البريق والنضارة.

كريم Prodigieuse® DD بعطر زيت Prodigieuse®المحبب متوفر بثلاثة ظلال مختلفة تناسب جميع أنواع البشرة وتجعل استخدامه متعة لا تقاوم!

نصائح الاستخدام: لأجل الحصول على تألق طبيعي ومتجانس، يُنصح بوضع كريم Prodigieuse® DD على الخدين بحركات دائرية إلى الوراء باتجاه الصدغين والجبهة، ثم النزول باتجاه الرقبة بحركات دائرية والعودة إلى الخدين وصولاً للأنف والذقن. وبعدها ستصبحين جاهزة للاستمتاع ببشرة مذهلة!