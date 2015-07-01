Clinique Pop لون غني + برايمر منعم في مستحضر واحد

نقدم لكم Clinique Pop الجديد، لون غني + برايمر منعم في مستحضر واحد. مرح تام، ألوان رائعة جذابة مع برايمر ينعم الشفاه ويغذيها ليحفظها مرطبة طوال اليوم ويمنحها لمسة نهائية مخملية تدوم طويلا مع لون يحفظ نضارته مع الوقت.

" عندما أضع أحمر الشفاه، أحب أن يبقى طوال اليوم. وألوان Clinique النابضة بالحيوية تحافظ على نضارتها من أول مرة يتم تطبيقها على الشفاه. لا يوجد تعقيدات أبدا للحصول على Clinique Pop. إنه بغاية السهولة. كما أن البرايمر الذي بداخله واللون الذي يدوم طويلا هما المزيج الأمثل من أجل مظهر شفاه جريء،" جينا مراد، فنانة الألوان العالمية لدى Clinique.

Clinique Pop Lip Colour + Primer بزبدة الشيا والمرومرو ممزوج مع مزيج من البوليمرات المرنة التي توفر حماية فائقة الرطوبة الشفاه. وهذه الفوائد أيضا تساعد على إعطاء لون مخملي . إضافة إلى ذلك، فإن البوليمرات المرنة تبقى اللون المطبق نضرا طوال اليوم، وتمنح الشفاه تغطية كاملة بمظهر أكثر نعومة وامتلاء.

احصلي على كل شيء مع Pop Lip Colour + Primer من Clinique، لوحة ألوان عصرية تضم 16 لون مختلف تمنح شفاهك دفقة من اللون تدوم طوال اليوم.

يتوفر Clinique Pop Lip Colour + Primer الجديد اعتبارا من بداية يوليو 2015 لدى كاونترات Clinique.

مختبر ضد الحساسية. 100% خال من العطور.

ماذا يعني هذا؟ أولا، نصمم منتجاتنا بدون أية مواد معروفة بتسببها للحساسية. عندها نقوم باختبار الحساسية 12مرة لكل منتج على 600 شخص. وإذا ما لوحظ أية أعراض للحساسية في أي واحد من بين 7200 اختبار، فإننا نبدأ من جديد.