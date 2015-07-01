تميّزي بالإطلالة المات الرائجة والعصرية من لوريـال باريس

إليك مستحضر Infaillible 24Hour Matte الجديد من لوريـال باريس

عندما يتعلّق الأمر بمستحضرات التجميل التي أصبحت ضرورية بالنسبة إلينا اليوم، بدءاً بمنتجات الشفاه مروراً بتلك الخاصّة بالأظافر والوجه ووصولاً إلى ظلال العيون، لا شكّ في أنّ الإطلالة المات هي الصيحة الرائجة! لقد ولّت أيّام مكياج الأساس السميك الذي كنّا نضعه سابقاً. فقد حان الوقت الآن للاحتفال بصيحة إطلالات المات العصريّة! فهذه المستحضرات المات العصرية، الناعمة، الشفافة، الخفيفة والتي تدع بشرتك تتنفّس من مجموعة Infaillible الجديدة من لوريـال باريس، قد صُمّمت لتبقي وجهك نضراً ومفعماً بالحيويّة. لن تحتاجي بعد الآن إلى البحث عن مكياج الأساس المات المثالي!

يعيد كريم الأساس المزيل للّمعان Infaillible Mattifying Foundation تعريف مفهوم مكياج الأساس المات الذي لا يشكّل طبقة سميكة غير طبيعية. فالتكنولوجيا المانعة للّمعان طيلة 24 ساعة في مستحضر Infaillible تشكّل تركيبة ثورية تقدّم ولأوّل مرّة، قواماً سائلاً وناعماً للغاية، ينساب على البشرة بشكل مبهر كما يوفّر لك راحة فائقة إذ أنّ ثلث تركيبته من الماء. واللافت أنّها تمتصّ فائض الدهون على الفور وطوال اليوم لتمنح لوناً متجانساً وبشرة بملمس ناعم. أمّا النتيجة فأداء مذهل إذ يقاوم كريم الأساس المزيل للّمعان Infaillible 24-hour Mattifying Foundation عوامل الحرّ والرطوبة طيلة 24 ساعة. لذا، يعتبر هذا المستحضر خياراً مثالياً لسيّدات المنطقة اللواتي يرغبن في الظهور ببشرة خالية من الشوائب حتّى في أشدّ الظروف المناخيّة.

يتوفّر كريم الأساس هذا إذاً بقوام مات وثابت لفترة طويلة، ويناسب كافّة أنواع البشرة. كما يأتي بـ9 درجات لتختار من بينها نساء المنطقة مهما كان لون بشرتهنّ. ويكمّل مستحضر Infaillible بودرة تبقى على حالها طيلة 24 ساعة لمنح وجهك الملمس الرائع الذي تنشدينه.

وتعليقاً منها على هذا المستحضر، تقول سفيرة ماركة لوريـال باريس، المغنّية ومقدّمة البرامج أروى: "Infaillible هو مستحضري السري لابتكار ملمس مات، ناعم وعصري يدوم لوقت طويل ويناسب حياتي الكثيرة الانشغالات. لا يخذلني Infaillible أبداً وأجد أنّ ملمسه المات رائع بكلّ معنى الكلمة!" أطلّي بأروع وجه على الإطلاق، مع إطلالة مات وعصرية بشكل مبهر، فقط من لوريـال باريس.

إحصلي على إطلالة Infaillible 24Hour

1. أعدّي وجهك عبر وضع نقاط صغيرة من Priming Base على بشرة نظيفة. ثمّ ادهنيها على البشرة بحركات نحو الخارج لتعزيز مكياج الأساس.

2. وحّدي لون البشرة عبر دهن Mattifying Foundation عليها بحركات دائرية للحصول على تغطية مثالية.

3. ضعي بودرة Infaillible المات والثورية للتمتّع بملمس مثالي.