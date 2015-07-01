بشرتك مثالية متجانسة مشرقة مع سيروم Clarins

ماذا لو كانت البشرة لا ترسل البشرة نظام تواصل حقيقي بين الخلايا وهي تتألّف من آلاف الخلايا التي تتفاعل وتتبادل الرسائل.



الرسالة "الصحيحة"؟

حلّ جديد ونهائي لمشكلة البقع الداكنة

سيروم Mission Perfection Serum

يصحّح البقع الداكنة ويمنح البشرة التجانس والإشراقة الصحّية.

السيروم الرائد لكلّ السيّدات لمكافحة اضطرابات

التصبّغ واستعادة البشرة المشرقة

من دون تغيير لون البشرة الطبيعي.



خبرة استثنائية في منح البشرة الإشراق

بشرة باهتة، احمرار...

يستفيد سيروم Mission Perfection Serum من سنوات خبرة كلارنس في العناية بالبشرة والمكياج ليعيد للبشرة إشراقها المميّز ويكشف جمال لون بشرتك الطبيعي إلى أقصى حدّ.

في صميم البشرة

تسبّب التغيّرات في الشعيرات الدمويّة الاحمرار.

تحتوي تركيبة سيروم Mission Perfection Serum على خلاصة الجنكو الثنائي الفلقة.

تعزّز هذه الخلاصة الدورة الدموية في الأوعية الدقيقة، وبالتالي تساعد في استعادة انعكاس الضوء على أصباغ الدم وتقليل الاحمرار.

تشرق البشرة من الداخل، وتصبح مرّة أخرى مشعّة بشكل لا يصدّق.

تأثير مصحّح فوري

هذا المستحلب الرقيق والمنعش يتمتع بتأثير مصحّح، وبالتالي ينعّم البشرة على الفور ويخلّف عليها غشاء من نور يظهر مدى جمالها.

يتكيّف لونه المرجاني مع كلّ درجات ألوان البشرة بشكل مثالي من الأفتح إلى الأغمق.

تمّ اختباره على يدّ أطبّاء الجلد. لا يسبّب ظهور الرؤوس السوداء.

ضعيه صباحاً ومساءً قبل النظام المعتاد للعناية بالبشرة.



أنجِزت المهمّة!

البشرة مشرقة واستعادت تجانسها.

لم يُمسّ بلون بشرتك الطبيعي،

وجرى تعزيز جمالها.



البقع الداكنة، خلل التصبّغ، مناطق الظلال،

آثار حبّ الشباب، البشرة الباهتة، الاحمرار...

فعالية مثبتة

أعدّت مختبرات كلارنس برنامج اختبار على بشرة من مختلف الأعراق يتضمّن 300 امرأة يتدرّج لون بشرتهنّ من الأفتح إلى الأغمق، وذلك لإثبات فعالية سيروم Mission Perfection Serum في إزالة البقع الداكنة وجعل البشرة مشرقة.

المكونات الطبيعية

الكرز الهندي

الاسم العلمي Malpighia emarginata

الكرز الهندي هو شجيرة تنمو طبيعياً في غابات أميركا الجنوبية. كان هذا "الكرز" البرّي مصدراً ثميناً للغذاء لدى هنود الأمازون لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي واعتاد البحّارة في خلال الرحلات الطويلة شرب عصيره للوقاية من داء الاسقربوط. ومع ذلك، لم تبدأ دراسة هذه الفاكهة المفيدة علميّاً حتى الخمسينيّات. عندئذ اكتُشف أنّ الكرز الهندي غنيّ بالفيتامين C، ما جعله المكمّل الغذائي المثالي لمعالجة التعب وأمراض الشتاء. أظهرت الدراسات التي أجريت في مختبر كلارنس للأحياء الخلوية، قدرة خلاصة الكرز الهندي على الحدّ من فرط إنتاج الميلانين.



الجنكو الثنائي الفلقة

الجنكو الثنائي الفلقة صنف نباتي قديم والشجرة الوحيدة التي نجت من قصف هيروشيما. ليس فقط ذا قدرة لا تُصدّق على المقاومة ولكنّه معروف أيضاً بجماله، وخاصة في فصل الخريف عندما تتحول أوراقه إلى لون ذهبي برّاق. تُستخدم أوراق الجنكو الثنائي الفلقة في المجال الطبّ كمنشّط وريدي، وأثبت في مجال مستحضرات التجميل قدرتها على المساعدة في حماية الدورة الدمويّة في الأوعية الدقيقة.