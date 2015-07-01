Bronze Goddess Shimmering Nudes من Estēe Lauder لصيف 2015

لأسر موسم ضوء وطاقة الشمس، Estée Lauder تقدم Bronze Goddess Shimmering Nudes الجديدة، مجموعة تضم البودرة والبرونزر الجيلي، مستحضرات التفتيح الكريمية، لوحة ظلال عيون براقة من 8 ألوان وملمعات شفاه وألوان طلاء أظافر لامعة. لحظات الصيف الحارة والمضيئة لن تدوم طويلاً لذا يجب تقديرها وتكريمها. مددي موسم الصيف مع هذه الألوان البراقة المذهلة.

تألق دافئ ملفوح بالشمس للبشرة

Gelée Bronzer الجديد محدود الإصدار

برونزر مدهش ذو لمسة كريمية خفيفة، هذا البرونزر الجديد على هيئة جل ينساب على البشرة للحصول على تألق طبيعي. تركيبته الشفافة تظهر لون البشرة، وتخلق وشاحاً رقيقاً من اللون الملفوح بالشمس. يمكن لتركيبة الجل المبتكرة والمتنوعة هذه أن توضع أيضاً فوق ماكياج الأساس.

Bronze Goddess Illuminating Powder Gelée الجديدة محدودة الإصدار

تركيبة الجل البودرة هذه المضيئة القابلة للمزج والبناء تجمع أفضل بودرة براقة متقنة مع تنوع للجل. لم يكن من السهل ابتكار تألق مفعم بالصحة، أو تعزيز مظهرك بلمسة من الصقل كما هو الحال الآن مع هذا اللون الدراقي الناعم العالمي الجميل. أضيفي تفتيحاً متقناً من خلال تمريره على عظمي الخدود أو على قوس الشفاه العلوية أو استخدامه بالتزامن مع بوردة البرونزر للحصول على تأثير درامي أكثر تحديداً باستخدام فرشاة ماكياج الأساس الناحتة.

Bronze Goddess All Over Illuminator الجديد محدود الإصدار

امنحي الوجه، الديكولتيه (فسحة الصدر) والكتفين تألقاً كاملاً. من خلال إصبع التفتيح الكريمي القابل للمزج والبناء هذا. تبدو البشرة منتعشة على الفور، مرتاحة وحية، مشبعة بتألق صيفي شاب. أضيفي وشاحاً لونياً شفافاً للحصول على موالفات براقة رقيقة، أو عززي الخدود المحددة بتفتيح جريء.

Bronze Goddess Powder Bronzer

تضفي بودرة البرونزر الحريرية هذه تألقاً شاطئياً للوجه، الكتفين والديكولتيه (فسحة الصدر) لتعزيز الاسمرار أو استدعاء الشمس في أيام ملبدة بالغيوم. توضع على الأسطع العالية من الوجه، على طول خط الشعر وعظام الخد حيث تلفح الشمس وجهك ولا تنسي تمريرها للأسفل نحو مركز الرقبة وعظمي الترقوة كلمسة نهائية. تتوفر بأربعة ألوان دافئة لتلائم كل لون بشرة – فاتحة، متوسطة، متوسطة غامقة وغامقة.

العيون، الشفاه والأظافر

لا تكتمل أي حكاية لونية إلا مع العيون، الشفاه والأظافر المثالية. مزينة بألوان معدنية براقة وألوان طبيعية رقيقة.

Bronze Goddess Shimmering Nudes Eyeshadow Palette الجديدة محدودة الإصدار

لوحة ظلال عيون تضم 8 ألوان محايدة ديناميكية في بودرة ناعمة مضغوطة – خمسة ألوان طبيعية براقة مفعمة بالأحاسيس لابتكار التحديد والعمق وثلاثة ألوان معدنية براقة – تخلق إمكانيات غير محدودة للعيون. لمظهر معزز أكثر، توضع الألوان المعدنية البراقة الثلاثة بشكل مبلل. تتموضع في علبة ملساء طويلة مع مرآة وأداة تطبيق ذات نهايتين، مزخرفة بنقش صدفة السلحفاة الاستثنائي وتعمل بشكل جميل على جميع درجات ألوان البشرة.

Bronze Goddess Shimmering Nudes Face & Eye Palette الجديدة محدودة الإصدار (حصرياً لدى سيفورا)

طقم تسمير الكل في واحد للوجه والعيون. هذه العلبة الملساء بنقش السلحفاة تطرح لون برونزي دافئ واحد عالمي لتفتيح وتحديد تقاسيم الوجه وثلاثة ألوان معدنية لامعة للعيون. يتم تطبيق لمسة من البريق الشفاف على كامل الجفن، أو لإضفاء العمق والبعد مع الألوان المتممة الثلاثة.

Sumptuous Extreme Waterproof Lash-Multiplying Volume Mascara

لإتمام مظهر العيون الجذاب زيدي من حجم وعدد الرموش بتأثير كبير وجريء باستخدام هذه الماسكارا. متوفرة بلون Extreme Black.

Pure Color Gloss Pen in Bronze Goddess الجديد محدود الإصدار

تحصل الشفاه على لمسة من اللون اللامع بلون طبيعي وردي منعش. التدفق من خلال الفرشاة يجعل التطبيق أسهل (وبلا فوضى أكثر). ينساب القلم الذهبي الأملس بسلاسة ضمن حقيبة صغيرة أو حقيبة للشاطئ. يتوفر بالألوان Nude Coral، Nude Pearl و Nude Bronze.

Pure Color Nail Lacquer الجديد محدود الإصدار

تستمر موضة الأظافر الأنيقة البراقة ذات اللون الطبيعي مع لون أسمر مصفر غني – التوازن المثالي بين الوردي والبني البيج – مع لمسة نهائية براقة تدوم طويلاً.

متوفر بلون Nude Pearl.