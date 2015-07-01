مجموعة VICHY HOMME الجديدة...لا غنى عنها للرجال!

البشرة النظيفة والصحية، إضافة إلى الرائحة الفوّاحة الجميلة، أمر أساسي لكلّ رجل يعتني بمظهره. فهذا ما يعزّز ثقتك بنفسك لتواجه تحدّيات اليوم، إن في العمل أو خارجه. فمجموعة Idealizers الجديدة المؤلّفة من مرطّبين متعدّدي المفاعيل multi-action moisturizers للوجه ومزيل العرق Triple Diffusion Deodorant من Vichy Homme، يجب أن تكون جزءاً من مستحضرات العناية الأساسيّة لكلّ رجل. وبالتالي، تزاوج هذه المجموعة الثورية، المصمّمة للرجال، والعالية الأداء إلى أبعد الحدود بين الفعاليّة المثلى والراحة. كما أنّ المستحضرات الثلاثة من Vichy Homme خالية من البرابين ولا تسبّب الحساسية وقد تمّ اختبارها من قبل أطبّاء الجلد على البشرة الحسّاسة.

تضمّ مجموعة Idealizers من Vichy Homme مرطّب Multi-Action Moisturizer 3 day beard and + الذي يستهدف أصعب المناطق. وما يميّزه هو احتواؤه على حمض الهيالورونيك المرطّب والمالئ والكافيين المنشّط. بالإضافة إلى ذلك، يمتاز بملمس غير دهني أو لزج، كما تظهر نتائجه في فترة وجيزة. ففي غضون أربعة أسابيع فقط، تصبح اللحية أنعم، والبشرة تحتها مرطّبة، طريّة، ناعمة، ومنتعشة. أمّا ميزته الإضافية فهي تقلّص الخلايا الميتة في منطقة اللحية.

ثمّة أيضاً مستحضر Multi-Action Moisturizer Frequent Shaver. فهو عبارة عن كريم خفيف بملمس غير لزج، تمّ تعزيزه بحمض الهيالورونيك المرطّب والمالئ، الكافيين المنشّط، الأدينوسين المقاوم لتقدّم البشرة في السنّ، والكالموسينسين الملطّفة. ومنذ لحظة وضعه، يمنحك تجربة رائعة لجعل البشرة أكثر طراوة، نعومة وانتعاشاً. وفي غضون أربعة أسابيع فقط، يقلّل التهيّج الناتج عن الحلاقة، ما يسهّل الحلاقة ويخفّف من تعب البشرة.

أخيراً، إليك Vichy Homme Deodorant. إنّه مزيل عرق بتوزيع ثلاثي، يدوم حتّى 72 ساعة مع فعاليّة عالية ضدّ الروائح المزعجة. تحتوي التركيبة الخالية من الكحول على مكوّن ريسينوليات الزنك الفعال الذي اختير نظراً إلى خصائصه المضادّة للبكتيريا والروائح المزعجة. كما أنّ قوامه فائق الانتعاش يجفّ سريعاً لمنح تجربة رائعة بدون ترك أيّ علامات بيضاء. أمّا نظام التوزيع الثلاثي فيوفّر رشّاً أكثر دقّة وهدراً أقل للمستحضر. وللمرّة الأولى، تبتكر Vichy بخّاخاً فعّالاً بقدر الرول أون. جدير بالذكر أنّه مناسب للبشرة الحسّاسة.

تقدّم Vichy Homme مجموعة تؤمّن لك نظاماً فعّالاً للعناية اليوميّة. كما تطرح العلامة التجاريّة أحد أكثر مستحضراتها مبيعاً؛ رول أون إزالة العرق 72hr anti perspirant Roll- on Deodorant وجل الحلاقة Shaving Gel ورغوة الحلاقة Shaving Foam.