رابطة الطيارين تعتذر للمسافرين.. ووزير الطيران يعد بتغيير إدارة الشركة

كتب : حسن حسين منذ 41 دقيقة

أكد الكابتن أحمد يونس، رئيس رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية، على اعتذار الرابطة لجميع الركاب الذين أصابهم ضرر جراء اعتصام الطيارين، لافتا إلى أن سلامة الراكب هي الشاغل الوحيد لكافة الطيارين المصريين والتي لن تتحقق إلا في بيئة عمل صالحة.

وأوضح رئيس الرابطة في بيان له، أن أكثر من 180 طيار قد قضوا ليلة عصيبة في مركز العمليات بمطار القاهرة، بسبب تعنت إدارة الشركة وعدم الإحساس بالمسؤولية، وهو الأمر الذي أدى إلى لجوء الطيارين لوزير الطيران المهندس وائل المعداوي، الذي لبى دعوة الرابطة بالحضور إلى قطاع العمليات، واحترم الطيارون موقف الوزير وقرروا إعادة حركة الطيران إلى طبيعتها، وفض الاعتصام قبل أن يصل الوزير إلى المطار.

وأضاف "يونس" إلى أن الوزير اجتمع مع الطيارين لمدة ساعتين تعرف خلالها على طبيعة المشاكل التي يواجهونها، ووعد بتغيير جذري في إدارة الشركة، وطالبهم بتقديم ترشيحات للمناصب القيادية لشخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، ووعد بتذليل كافة العقبات التي يعاني منها الطيارين وإيجاد بيئة عمل مناسبة لهم.