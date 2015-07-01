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الجيش اللبنانى يستهدف مواقع المسلحين فى جرود بلدة عرسال شرق البلاد

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الجيش اللبنانى يستهدف مواقع المسلحين فى جرود بلدة عرسال شرق البلاد الجيش اللبنانى يستهدف مواقع المسلحين فى جرود بلدة عرسال شرق البلاد
استهدف الجيش اللبنانى اليوم الأربعاء بالأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى مواقع المسلحين فى جرود بلدة عرسال شرق البلاد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية أن الجيش اللبنانى استهدف بالأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى مراكز وتحصينات المجموعات المسلحة ومقارها فى وادى حميد ووادى العوينى والعجرم فى جرود بلدة عرسال.
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