المستشار القانوني للأمم المتحدة بمصر: ما يحدث فى سيناء يؤكد أننا فى حالة حرب

أكد المستشار أحمد البحيري المستشار القانوني لمكتب الأمم المتحدة بمصر، أن الهجمات الإرهابية المنظمة ضد قواتنا المسلحة ورجال الشرطة فى سيناء هى حرب بكل المقاييس ويجب أن يكون هناك خطط لمواجهتها وعلى الجميع إدراك مدى خطورة اللحظة، مؤكداً أنها حرب منظمة وليست مجرد هجمات إرهابية عشوائية.

ودعا مستشار الأمم المتحدة بمصر، الدولة لإعلان حالة التأهب القصوي فى مواجهة حالة الحرب التى نعيشها الأن، مؤكداً أن الحرب مع الإرهاب من أصعب وأعنف الحروب لأنها ليست حرب فصيل أو مجموعة سياسية ضد الأخرى كما يصورها الغرب .

وأكد البحيري أننا أمام حرب مدعومة من الخونة فى الداخل والخارج، مؤكداً أن الحرب مع الإرهاب هي حرب بقاء يخوضها شعب مصر العظيم خلف دولته و قواته المسلحة و شرطته الباسلة، وعلى الجميع القيام بواجباته و إدراك حجم المسئولية التى نحن أمامها الأن نحن فى حرب من أجل البقاء .