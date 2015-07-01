أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

المستشار القانوني للأمم المتحدة بمصر: ما يحدث فى سيناء يؤكد أننا فى حالة حرب

Google+ Print
المستشار القانوني للأمم المتحدة بمصر: ما يحدث فى سيناء يؤكد أننا فى حالة حرب المستشار القانوني للأمم المتحدة بمصر: ما يحدث فى سيناء يؤكد أننا فى حالة حرب

المستشار القانوني لمكتب الأمم المتحدة بمصر

أكد المستشار أحمد البحيري المستشار القانوني لمكتب الأمم المتحدة بمصر، أن الهجمات الإرهابية المنظمة ضد قواتنا المسلحة ورجال الشرطة فى سيناء هى حرب بكل المقاييس ويجب أن يكون هناك خطط لمواجهتها وعلى الجميع إدراك مدى خطورة اللحظة، مؤكداً أنها حرب منظمة وليست مجرد هجمات إرهابية عشوائية.

ودعا مستشار الأمم المتحدة بمصر، الدولة لإعلان حالة التأهب القصوي فى مواجهة حالة الحرب التى نعيشها الأن، مؤكداً أن الحرب مع الإرهاب من أصعب وأعنف الحروب لأنها ليست حرب فصيل أو مجموعة سياسية ضد الأخرى كما يصورها الغرب .

وأكد البحيري أننا أمام حرب مدعومة من الخونة فى الداخل والخارج، مؤكداً أن الحرب مع الإرهاب هي حرب بقاء يخوضها شعب العظيم خلف دولته و قواته المسلحة و شرطته الباسلة، وعلى الجميع القيام بواجباته و إدراك حجم المسئولية التى نحن أمامها الأن نحن فى حرب من أجل البقاء .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»