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شباب الثورة يدين أحداث سيناء.. ويعلن استعداده للانضمام للجبهة

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شباب الثورة يدين أحداث سيناء.. ويعلن استعداده للانضمام للجبهة شباب الثورة يدين أحداث سيناء.. ويعلن استعداده للانضمام للجبهة

قوات حرس الحدود المصرية – أرشيفية

أعلن تحالف شباب الثورة بكافة اعضاءه وقياداته، إدانته للعمليات الإرهابية الخسيسة التى تتعرض لها قواتنا المسلحة على أراضى سيناء الطاهرة، ولن ننعى شهدائنًا منتظرين القصاص لدمائهم الذكية من هؤلاء الجرذان التى تطاولت بأسلحة الخيانه تجاه أبناء الأبية.

وتابع البيان، واذا نؤكد بأننا سنظل داعمين لمؤسسات دولتنا المصرية صاحبة التاريخ العريق والحضارة والمستقبل، فى بناء الوطن ومحاربة كل الخونة والعملاء، وبين ضجيج الضربات من قبل الإرهاب سنظل لحمة واحدة وقوة واحدة ورجل واحد أمام الإرهاب أو الدول المعادية التى تدير هؤلاء المرتزقه من الإرهابيين المأجورين.

ونعلن بأننا على أتم الاستعداد للخروج إلى الجبهة وميادين الحروب كما خرجنا مسبقًا لإسقاط نظام مبارك ومرسى، وأنما سيكون خروجنا هذه المرة بصورة مختلفه وليتذكر الخونه بأن أبناء مصر البواسل جيش وشعب وشرطة وقيادة يعيدون التاريخ ويقهرون العدو مهما كانت قواه.

وأكد التحالف باعضاءه بأن دمائهم وأرواحهم فداء للوطن، وفقًا لما تراه قيادة قواتنا المسلحة فإننا المصريين خير جنود الأرض، وإننا حائط الصد أمام براثن ونيران الإرهاب والعدون ولتظل سيناء حره أبيه ويظل المصريين الشرفاء رايه ومثال للكرامة والعزة.

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