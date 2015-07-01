«قضايا الدولة» يدين حوادث الإرهاب في سيناء

أدان نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار خالد زين، أحداث العنف والإرهاب التي تستهدف أرض سيناء، مؤكدًا أن هذه الهجمة الإجرامية لن تفلح في تحقيق مقاصدها الخسيسة ولن تنجح في زعزعة الاستقرار في مصر أو هز الثقة في قواتنا المسلحة الباسلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد مسعود، – في بيان له – إن دم الشهداء الأبرار أبناء الوطن، من القوات المسلحة والشرطة، لن تضيع هباءًا، وأن تلك الأعمال الدنيئة التي تستهدف مصر مآلها الفشل لا محالة، وأن أرض سيناء ستكون مقبرة للإرهابيين.

وأعرب النادي عن خالص التعازي للشعب المصري وللقوات المسلحة والشرطة وأسر الشهداء الذين سقطوا جراء تلك الأعمال الإرهابية.