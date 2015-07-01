حزب الوطن يدين الهجمات الإرهابية في سيناء

أعلن حزب الوطن عن إدانته الكاملة للهجمات الإجرامية على قواتنا المسلحة وجنودنا على أرض سيناء، ويدعو إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لإستراتيجية الحكومة في مواجهة هذه الإعتداءات المتكررة، كما يدعو إلى ضرورة تكاتف جميع أبناء الشعب لمواجهة هذا الخطر الوجودي .

> وقدم الحزب لأسر الشهداء خالص العزاء ويسأل الله للشهداء الرحمة والمغفرة.