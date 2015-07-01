«أقباط من أجل الوطن» تنعي شهداء القوات المسلحة الأبطال في حادث شمال سيناء

أكد إتحاد أقباط من أجل الوطن، على ضرورة الإسراع في إصدار قانون للإرهاب يحتوي علي مواد عقابية شديدة ضد كل من يشارك في تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف الوطن وأن يحتوي القانون علي مواد تعاقب كل من يحرض علي تلك الأعمال أو يعلم أي معلومات ولم يقم بالإبلاغ عنها.

وأضاف الإتحاد فى بيان له أنه يجب ان يتم تعديل قانون العقوبات الجنائية بحيث يتم تطبيق العقوبة الأعلى علي المتهمين في قضايا الإرهاب بحيث يتم فوراً تطبيق عقوبة الإعدام علي المتهمين في حالة وجود عقوبة أخري بالسجن لأن القانون الحالي في حالة وجود عقوبة بالسجن وعقوبة بالإعدام يتم تطبيق عقوبة السجن أولا وهو ما يعطي فرصة لهؤلاء الإرهابين للإفلات من عقوبة الإعدام لسنوات طويلة، وأضافت يجب أن لا تأخذنا الرحمة بهؤلاء الإرهابين والمجربين.

ونعى الإتحاد ببالغ الحزن والأسي الشهداء من رجال القوات المسلحة الأبطال، الذين إستشهدا اليوم في الهجوم الإرهاب الذي أستهدف الكمائن في شمال سيناء، وأضافت تلك الحوادث الإرهابية تزيدنا إصراراً علي إقتلاع جذور الإرهاب والتصدي له بكل الوسائل.