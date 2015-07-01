أحمد سعيد: دماء الشهداء تزيدنا يقينا بحرية الوطن

قال رئيس حزب المصريين الأحرار السابق ونائب رئيس النادى الأهلى، الدكتور أحمد سعيد، نجدد مساندتنا وتأييدنا لقواتنا المسلحة الباسلة التى تخوض واحدة من أشرس المعارك ضد الجماعات الإرهابية فى سيناء.

وقال أحمد سعيد فى تصريحات له اليوم، إن دماء شهداء القوات المسلحة والشرطة تزيدنا إيمانًا ويقينًا بحرية وكرامة هذا الوطن الذى تحاول جماعات الشر تحويله إلى بؤرة للصراع المذهبى كما يحدث بلدان مجاورة.

وأضاف، نعزى أنفسنا ونعزى شهداء الواجب ونؤكد على أننا جميعا جنود فى الجيش المصرى وندرك أن الحرب ضد الإرهاب ليست بالسهلة ولكننا نؤكد فى نفس الوقت أننا مستعدون للتضحية بأنفسنا من أجل بقاء مصرنا الغالية مستقرة وآمنة من أجل الأجيال القادمة.

وقال، إن جيش مصر الباسل الذى حرر سيناء فى العاشر من رمضان، وانحاز لاختيار الشعب فى 25 يناير و30 يونيو قادر على قطع يد كل من تسول له نفسه المساس بأرض مصر وجيشها وجنودها.