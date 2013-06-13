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نقابة الطيارين تشدد على ضرورة حل مشاكلها تجنباً لتصاعد الأزمة

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نقابة الطيارين تشدد على ضرورة حل مشاكلها تجنباً لتصاعد الأزمة نقابة الطيارين تشدد على ضرورة حل مشاكلها تجنباً لتصاعد الأزمة

كتب : حسن حسين منذ 38 دقيقة

أكد نقيب الطيارين المدنيين المصريين الكابتن مالك بيومي، دعمه ودعم النقابة لمطالب طياري للطيران "المشروعة"، مشددا على ضرورة وأهمية عدم تعطيل العمل وحركة الطيران.

وقال بيومي في تصريحات له اليوم، إن الطيارين أكثر فئات المجتمع حرصا على المصلحة العليا للبلاد، وأنهم لم يقوموا منذ اندلاع الثورة بتقديم أي مطالب لهم لأن الظروف التي كانت تمر بها البلاد لم تكن تسمح بزيادة الأعباء على الدولة.

وأضاف بيومي أن الطيارين مثلهم مثل كافة فئات المجتمع المصري لديهم مشاكل لابد من حلها أو العمل حتى على حلها، لكن دون تعطيل للعمل أو لحركة الطيران، مشيرا إلى أنه يثق فيهم وفي حسهم الوطني وحرصهم على مصلحة البلاد، وأوضح نقيب الطيارين إنه سيلتقي بوفد من طياري مصر للطيران للاستماع إلى مطالبهم ومناقشتها مع وزير الطيران المدني المهندس وائل المعداوي، والتأكيد على تنفيذ المشروع من هذه المطالب.

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