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الصحف الإسبانية تسلط الضوء على تعرض مصر لسلسلة هجمات إرهابية بذكرى 30 يونيو

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سلطت الصحف الإسبانية الضوء على العمليات الإرهابية التى تتعرض لها التى تتزامن مع الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، ووفقا لصحيفة الباييس الإسبانية فإن تعرض عدد من المدن المصرية لأكثر من 17 تفجيرا، راح ضحيتها عدد من المدنيين والإرهابيين، وذلك بعد يوم واحد من جريمة اغتيال النائب العام فى تفجير كبير لسيارته بحى مصر الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تتعرض لسلسلة من هجمات متزامنة على نقاط تفتيش ومركز للشرطة تسبب اليوم العشرات من الضحايا فى شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، حيث تم الإبلاغ عن اشتباكات بين قوات الأمن والجهاديين. حتى الآن، وقتل 20 على الأقل من ضباط قوات الأمن المصرية، ووفقا لرئيس الجيش المصرى، محمد سمير، هاجم 70 إرهابيا خمس نقاط تفتيش، ولكن ردت قوات الأمن على الفور مما أسفر عن مقتل 22 وتدمير ثلاث مركبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الهجمات من قبل جماعات مسلحة لها الولاء لتنظيم داعش الإرهابى، وأعلنت السلطات حالة تأهب قصوى فى المرافق الحكومية والأمنية والمستشفيات، وأرسل عشرات من سيارات الإسعاف إلى أماكن الهجوم.

ووفقا للصحيفة فإن الهجمات الإرهابية تنمو فى مصر وخاصة فى سيناء ضد قوات الأمن منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامى محمد مرسى، والإخوان تعتبر جزءا كبيرا من هذه السلسلة الإرهابية على البلاد انتقاما من الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى.

ووفقا لموقع انفوباى الإسبانى فإن شمال سيناء الواقعة فى شرق البلاد تعتبر معقلا لتنظيم أنصار بيت المقدس المتشدد الذى بات يطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء" منذ أن بايع تنظيم داعش، مشيراً إلى أنه لابد من تكثيف قوات الأمن من الجيش والشرطة فى منطقة سيناء للقضاء على الإرهاب فى المنطقة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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