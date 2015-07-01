نتنياهو: إسرائيل تتعاون مع مصر ودول بالشرق الأوسط لمكافحة الإرهاب

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن إسرائيل تتعاون مع مصر فى مواجهة الإرهاب، مضيفًا أن تنظيم "داعش" الإرهابى أصبح يطرق أبواب الحدود الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "هــأارتس" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله فى تصريحات صحفية له عقب الهجوم الذى استهدف الأمن المصرى صباح اليوم فى سيناء أن إسرائيل تتعاون مع دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط لمكافحة الإسلام المتطرف وتنظيم "داعش" الإرهابى.

وأكد نتنياهو أن الاسلام المتطرف أصبح ينمو على جناحين عن طريق الشيعة وتمثله إيران وتنظيم داعش الإرهابى وحركة حماس فى فطاع غزة.

وكشف نتنياهو النقاب عن إحباط أكثر من 200 محاولة إرهابية منذ بداية العام الجارى كانت تستهدف إسرائيل من قبل التنظيمات الإرهابية.

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