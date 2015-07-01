أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نتنياهو: إسرائيل تتعاون مع مصر ودول بالشرق الأوسط لمكافحة الإرهاب

Google+ Print
نتنياهو: إسرائيل تتعاون مع مصر ودول بالشرق الأوسط لمكافحة الإرهاب نتنياهو: إسرائيل تتعاون مع مصر ودول بالشرق الأوسط لمكافحة الإرهاب
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الإسرائيلية، إن إسرائيل تتعاون مع فى مواجهة الإرهاب، مضيفًا أن تنظيم "داعش" الإرهابى أصبح يطرق أبواب الحدود الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "هــأارتس" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله فى تصريحات صحفية له عقب الهجوم الذى استهدف الأمن المصرى صباح اليوم فى سيناء أن إسرائيل تتعاون مع دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط لمكافحة الإسلام المتطرف وتنظيم "داعش" الإرهابى.

وأكد نتنياهو أن الاسلام المتطرف أصبح ينمو على جناحين عن طريق الشيعة وتمثله إيران وتنظيم داعش الإرهابى وحركة حماس فى فطاع غزة.

وكشف نتنياهو النقاب عن إحباط أكثر من 200 محاولة إرهابية منذ بداية العام الجارى كانت تستهدف إسرائيل من قبل التنظيمات الإرهابية.


>بالصور.. الجيش الإسرائيلى يعلن حالة التأهب القصوى على الحدود المصرية.. الدبابات الإسرائيلية تتمركز عند معبر "نيتسانا" وتحليق مكثف للطائرات الحربية.. وتل أبيب تغلق جميع معابرها مع سيناء وغزة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر